Визначилися фіналісти US Open

Фінал Відкритого чемпіонату США відбудеться завтра, 12 вересня

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка світу Новак Джокович побореться Данилом Медведєвим у фіналі Відкритого чемпіонату США з тенісу.

У півфіналі Джокович переграв Александра Звєрєва. Медведєв на шляху до вирішального поєдинку здолав канадця Фелікса Оже-Альяссіма.

US Open - Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард

Призовий фонд - $57 500 000

Півфінал,чоловіки

Данило Медведєв (Росія) - Фелікс Оже-Альяссім (Канада) 6:4, 7:5, 6:2

Новак Джокович (Сербія) - Александр Звєрєв (Німеччина) 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2

Нагадаємо, Світоліна програла Фернандес у неймовірному чвертьфіналі US Open.