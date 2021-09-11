Визначилися фіналісти US Open

Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка світу Новак Джокович побореться Данилом Медведєвим у фіналі Відкритого чемпіонату США з тенісу.
У півфіналі Джокович переграв Александра Звєрєва. Медведєв на шляху до вирішального поєдинку здолав канадця Фелікса Оже-Альяссіма.
US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард
Призовий фонд - $57 500 000
Півфінал,чоловіки
Данило Медведєв (Росія) - Фелікс Оже-Альяссім (Канада) 6:4, 7:5, 6:2
Новак Джокович (Сербія) - Александр Звєрєв (Німеччина) 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2
Нагадаємо, Світоліна програла Фернандес у неймовірному чвертьфіналі US Open.