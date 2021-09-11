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Визначилися фіналісти US Open

Сьогодні 08:14 608 0
Фінал Відкритого чемпіонату США відбудеться завтра, 12 вересня
Визначилися фіналісти US Open
Фото: Getty Images
#US Open

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка світу Новак Джокович побореться Данилом Медведєвим у фіналі Відкритого чемпіонату США з тенісу.

У півфіналі Джокович переграв Александра Звєрєва. Медведєв на шляху до вирішального поєдинку здолав канадця Фелікса Оже-Альяссіма.

US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США 
Хард
Призовий фонд - $57 500 000
Півфінал,чоловіки

Данило Медведєв (Росія) - Фелікс Оже-Альяссім (Канада) 6:4, 7:5, 6:2

Новак Джокович (Сербія) - Александр Звєрєв (Німеччина) 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2

Нагадаємо, Світоліна програла Фернандес у неймовірному чвертьфіналі US Open.

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