Костюк подвоїла перевагу України на Кубку Біллі Джин Кінг

Друга перемога українок у матчі проти Японії

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (84) у другому матчі Кубку Біллі Джин Кінг обіграла японку Юкі Наіто (172)

Матч тривав 1 годину та 26 хвилин.

Костюк один раз подала на виліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 6 із 16 брейк-пойнтів.

Збірна України подвоїла перевагу у протистоянні з Японією – 2:0.

Кубок Біллі Джин Кінг

Чорноморськ, Україна

Грунт

Плей-оф, Україна - Японія

Другий матч, 16 квітня

Марта Костюк - Юкі Наіто 6:3, 6:3

Раніше, Світоліна здобула першу перемогу України на Кубку Біллі Джин Кінг.