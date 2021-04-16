Костюк подвоїла перевагу України на Кубку Біллі Джин Кінг

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк (84) у другому матчі Кубку Біллі Джин Кінг обіграла японку Юкі Наіто (172)
Матч тривав 1 годину та 26 хвилин.
Костюк один раз подала на виліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 6 із 16 брейк-пойнтів.
Збірна України подвоїла перевагу у протистоянні з Японією – 2:0.
Кубок Біллі Джин Кінг
Чорноморськ, Україна
Грунт
Плей-оф, Україна - Японія
Другий матч, 16 квітня
Марта Костюк - Юкі Наіто 6:3, 6:3
Раніше, Світоліна здобула першу перемогу України на Кубку Біллі Джин Кінг.