Світоліна здобула першу перемогу України на Кубку Біллі Джин Кінг

Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка України Еліна Світоліна (5) у першому матчі Кубку Біллі Джин Кінга обіграла японку Чіхіро Мурамацу (223).
Матч тривав 1 годину та 20 хвилин.
Світоліна тричі подала на виліт, допустила дві подвійні помилки ат використала 5 з 9 брейк-пойнтів.
Збірна України вийшла вперед у протистоянні з Японією – 1:0.
Кубок Біллі Джин Кінг
Чорноморськ, Україна
Грунт
Плей-оф, Україна - Японія
Перший матч, 16 квітня
Еліна Світоліна - Чіхіро Мурамацу 6:3, 6:2
Раніше, Філіма оцінив готовність українських тенісисток до матчу проти Японії.