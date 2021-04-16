Світоліна здобула першу перемогу України на Кубку Біллі Джин Кінг

Еліна Світоліна виграла перший матч збірної України на Кубку Біллі Джин Кінга

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (5) у першому матчі Кубку Біллі Джин Кінга обіграла японку Чіхіро Мурамацу (223).

Матч тривав 1 годину та 20 хвилин.

Світоліна тричі подала на виліт, допустила дві подвійні помилки ат використала 5 з 9 брейк-пойнтів.

Збірна України вийшла вперед у протистоянні з Японією – 1:0.

Кубок Біллі Джин Кінг

Чорноморськ, Україна

Грунт

Плей-оф, Україна - Японія

Перший матч, 16 квітня

Еліна Світоліна - Чіхіро Мурамацу 6:3, 6:2

Раніше, Філіма оцінив готовність українських тенісисток до матчу проти Японії.