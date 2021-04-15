 Світоліна відкриє матчі збірної України на Кубку Біллі Джин Кінг проти Японії | Теніс | Champion.com.ua
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Світоліна відкриє матчі збірної України на Кубку Біллі Джин Кінг проти Японії

Сьогодні 12:12 604 0
Відбулося жеребкування матчу Україна - Японія
Світоліна відкриє матчі збірної України на Кубку Біллі Джин Кінг проти Японії
#Світоліна, #Костюк

Джерело - btu.org.ua.

У Чорноморську у п'ятницю, 16 квітня, стартує матчева зустріч жіночого командного турніру з тенісу Україна - Японія на Кубок Біллі Джин Кінг.

Про це  повідомляє BTU.

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За підсумками жеребкування першими на корт вийдуть Еліна Світоліна і Тихиро Мурамацу.

Результати жеребкування:

16 квітня, 11.00 (два одиночних матчі):

Еліна Світоліна - Тіхіро Мурамацу
Марта Костюк - Юкі Найто;

17 квітня, 11.00 (два одиночних матчі + парна зустріч):

Еліна Світоліна - Юкі Найто
Марта Костюк - Тіхіро Мурамацу
Надія Кіченок / Людмила Кіченок - Сіхо Акіта / Хімарі Сато.

Матч відбудеться в Україні на ґрунтових кортах Elite Tennis Club у Чорноморську 16 та 17 квітня.

Раніше, збірна Японії назвала склад на матч проти України.

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