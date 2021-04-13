Світоліна: Грати вдома завжди дуже приємно

Джерело - Федерація Тенісу України.
Перша ракетка України Еліна Світоліна готується до матчів Кубка Біллі Джин Кінга проти збірної Японії.
Про це розповіла сам тенісистка.
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"Для мене це особливе місце, з яким пов'язано багато теплих спогадів і вражень. Турніри я тут теж грала, виступала. Грати вдома завжди дуже приємно, відчуття неймовірні.
На жаль, не буде багато глядачів. Але я рада, що ми граємо вдома", — розповіла Світоліна.
Матч відбудеться в Україні на ґрунтових кортах Elite Tennis Club у Чорноморську 16 та 17 квітня.
Раніше, збірна Японії назвала склад на матч проти України.