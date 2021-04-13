Світоліна: Грати вдома завжди дуже приємно

Перша ракетка України Еліна Світоліна готується до матчів Кубка Біллі Джин Кінга проти збірної Японії.

Про це розповіла сам тенісистка.

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"Для мене це особливе місце, з яким пов'язано багато теплих спогадів і вражень. Турніри я тут теж грала, виступала. Грати вдома завжди дуже приємно, відчуття неймовірні.

На жаль, не буде багато глядачів. Але я рада, що ми граємо вдома", — розповіла Світоліна.