Костюк програла на старті турніру у Маямі

Джерело - Чемпіон.
Третя ракетка України Марта Костюк (№85 WTA) програла на старті турніру WTA 1000 в Маямі.
У першому колі 18-річна українка поступилася Цветані Піронковій з Болгарії (№131 WTA), яка пройшла кваліфікацію.
Матч тривав 2 години 30 хвилин. Українка виконала 5 ейсів, припустилася 7 подвійних помилок та використала 8 з 21 брейк-пойнти.
У наступному раунді Піронкова зіграє проти сьомого номера посіву Аріни Соболенко з Білорусі (№8 WTA).
Відзначимо, що близько місяця тому Костюк перенесла коронавірусну хворобу.
Miami Open - WTA1000
Маямі, США
хард, призовий фонд $3,260,190
Перше коло, 23 березня
Цвєтана Піронкова (Болгарія) - Марта Костюк (Україна) 7(4):6, 3:6, 6:3
Раніше, Марченко знову програв Мазуру на турнірі ATP.