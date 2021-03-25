Костюк програла на старті турніру у Маямі

Матч тривав 2 години 30 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Третя ракетка України Марта Костюк (№85 WTA) програла на старті турніру WTA 1000 в Маямі.

У першому колі 18-річна українка поступилася Цветані Піронковій з Болгарії (№131 WTA), яка пройшла кваліфікацію.

Матч тривав 2 години 30 хвилин. Українка виконала 5 ейсів, припустилася 7 подвійних помилок та використала 8 з 21 брейк-пойнти.

У наступному раунді Піронкова зіграє проти сьомого номера посіву Аріни Соболенко з Білорусі (№8 WTA).

Відзначимо, що близько місяця тому Костюк перенесла коронавірусну хворобу.

Miami Open - WTA1000

Маямі, США

хард, призовий фонд $3,260,190

Перше коло, 23 березня

Цвєтана Піронкова (Болгарія) - Марта Костюк (Україна) 7(4):6, 3:6, 6:3

Раніше, Марченко знову програв Мазуру на турнірі ATP.