Костюк: Через коронавірус особливо постраждали легені

Марта Костюк перехворіла коронавірусів COVID-19 і зараз проходить процес відновлення.

Про це розповіла сама тенісистка.

"Кілька тижнів тому я здала позитивний тест на коронавірус. Через вірус особливо постраждали легені, а також інші частини організму, і це сильно ускладнило одужання.

Але зараз я на вірному шляху. Побачимося в Маямі. PS Моє обличчя c COVID-19 на минулого тижня", - розповіла Костюк.