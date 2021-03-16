Костюк: Через коронавірус особливо постраждали легені

Джерело - Чемпіон.
Марта Костюк перехворіла коронавірусів COVID-19 і зараз проходить процес відновлення.
Про це розповіла сама тенісистка.
"Кілька тижнів тому я здала позитивний тест на коронавірус. Через вірус особливо постраждали легені, а також інші частини організму, і це сильно ускладнило одужання.
Але зараз я на вірному шляху. Побачимося в Маямі. PS Моє обличчя c COVID-19 на минулого тижня", - розповіла Костюк.
Останній раз Костюк виходила на корт в офіційному поєдинку ще на початку лютого, коли програла росіянці Вероніці Кудерметовій на Відкритому чемпіонаті Австралії.
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