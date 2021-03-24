Марченко знову програв Мазуру на турнірі ATP

Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка України Ілля Марченко поступився у першому колі турніру у швейцарському місті Лугано.
Українець у двох сетах поступився представнику Німеччини Даніелю Мазуру.
Матч тривав рівно 2 години. Марченко не скористався двома шансами на брейк, а Мазур реалізував один брейк-пойнт з восьми.
Challenger Citta di Lugano - ATP Challenger Tour
Лугано, Швейцарія
Призовий фонд - € 44,820
Хард
Перше коло
24 березня
Даніель Мазур - Ілля Марченко 7:6 (1), 7:5
Нагадаємо, Марченко поступився Мазуру у півфіналі турніру в Італії.