Ястремська відправилась в Австралію

Даяна Ястремська попри відсторонення від змагань відправилась в Австралію

Друга ракетка України Даяна Ястремська полетіла в Мельбурн.

Про це повідомляє пресслужба btu.org.ua.

Організатори Australian Open забронювали спеціальні рейси для тенісистів з різних точок світу. Відео з борта літака поділилася Світлана Кузнєцова. Цим же рейсом до Австралії летять Анжелік Кербер і Сорана Кирстя.

До старту сезону українська тенісистка заявилася на турнірах WTA 500 в Мельбурні (1-7 лютого), Australian Open (8-21 лютого) і ще одному турнірі WTA 250 в Мельбурні (15-21 лютого).

Нагадаємо, Ястремська здала позитивний тест на допінг.