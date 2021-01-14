Ястремська відправилась в Австралію

Джерело - btu.org.ua.
Друга ракетка України Даяна Ястремська полетіла в Мельбурн.
Про це повідомляє пресслужба btu.org.ua.
Організатори Australian Open забронювали спеціальні рейси для тенісистів з різних точок світу. Відео з борта літака поділилася Світлана Кузнєцова. Цим же рейсом до Австралії летять Анжелік Кербер і Сорана Кирстя.
До старту сезону українська тенісистка заявилася на турнірах WTA 500 в Мельбурні (1-7 лютого), Australian Open (8-21 лютого) і ще одному турнірі WTA 250 в Мельбурні (15-21 лютого).
Нагадаємо, Ястремська здала позитивний тест на допінг.
Даяна Ястремская отправилась в Австралию https://t.co/vmE18prkRr pic.twitter.com/51kx9GQtV4— Ukrainian Tennis | BTU.ORG.UA (@UkrainianTennis) January 14, 2021