Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк два тижні буде перебувати на карантині в Австралії через позитивний результат тесту COVID-19 на її рейсі в Мельбурн.
Про це повідомляє пресслужба Australian Open.
23 гравця цього рейсу повинні будуть залишатися в своїх номерах в готелі.
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Цим же літаком летіли в Мельбурн Бьянка Андрееску, Анжелік Кербер, Світлана Кузнєцова, Онс Жабер, Белінда Бенчич, Марія Саккарі, а також Даяна Ястремська.
#AusOpen update... pic.twitter.com/buIRzjfXmG— #AusOpen (@AustralianOpen) January 16, 2021