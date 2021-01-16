23 гравця цього рейсу повинні будуть залишатися в своїх номерах в готелі

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк два тижні буде перебувати на карантині в Австралії через позитивний результат тесту COVID-19 на її рейсі в Мельбурн.

Про це повідомляє пресслужба Australian Open.

23 гравця цього рейсу повинні будуть залишатися в своїх номерах в готелі.

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Цим же літаком летіли в Мельбурн Бьянка Андрееску, Анжелік Кербер, Світлана Кузнєцова, Онс Жабер, Белінда Бенчич, Марія Саккарі, а також Даяна Ястремська.