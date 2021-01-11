За крок до української мрії: Світоліна та Костюк близькі до очної зустрічі в Абу-Дабі

Світоліна та Костюк можуть зустрітися в півфіналі Абу-Дабі

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк пробилися до 1/4 фіналу на турніру Abu Dhabi WTA Women's Tennis - WTA500, який відбувається в Об'єднаних Арабських Еміратах. У чвертьфіналах, які відбудуться в понеділок, 11 січня, Еліна зіграє з росіянкою Кудермєтовою, а Марта проти іспанки Соррібес-Тормо. Обидві наші тенісистки знаходяться в нижній частині сітки та в разі перемог зустрінуться у півфіналі. До речі, українки вже зустрічалися між собою. У 3 колі Australian Open-2018 Світоліна перемогла в 2-х сетах - 6:2, 6:2.

18-річна Костюк лише вдруге в кар'єрі зіграє в чвертьфіналі турніру WTA. У 2019 році киянка поступилася в 1/4 турніру в Страсбурзі француженці Каролін Гарсія. Цікаво, що той турнір виграла Даяна Ястремська, а через рік на ньому тріумфувала Світоліна.

Нагадаємо, що Марта Костюк оновила власний рекорд в рейтингу WTA та має всі шанси ще покращити свою позицію в світовому рейтингу.