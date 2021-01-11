Костюк здолала Соррібес-Тормо та вийшла до півфіналу турніру в ОАЕ

Джерело - Чемпіон.
У чвертьфіналі турніру в ОАЕ українська тенісистка Марта Костюк перемогла іспанку Сару Соррібес-Тормо.
Матч тривав 1 годину і 57 хвилин. Українка не зробила жодної подвійної помилки, а також реалізувала 7 з 12 брейк-пойнтів.
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Чвертьфінал, 11 січня
Марта Костюк - Сара Соррібес-Тормо 0:6, 6:1, 6:4
У півфіналі Костюк зустрінеться з переможницею пари Світоліна - Кудермєтова.