Костюк здолала Соррібес-Тормо та вийшла до півфіналу турніру в ОАЕ

Поєдинок тривав 1 годину і 57 хвилин

Джерело - Чемпіон.

У чвертьфіналі турніру в ОАЕ українська тенісистка Марта Костюк перемогла іспанку Сару Соррібес-Тормо.

Матч тривав 1 годину і 57 хвилин. Українка не зробила жодної подвійної помилки, а також реалізувала 7 з 12 брейк-пойнтів.

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Чвертьфінал, 11 січня

Марта Костюк - Сара Соррібес-Тормо 0:6, 6:1, 6:4

У півфіналі Костюк зустрінеться з переможницею пари Світоліна - Кудермєтова.