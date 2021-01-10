Матч тривав 1 годину та 5 хвилин.

Джерело - Чемпіон.

У третьому колі турніру в ОАЕ українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла росіянку Єкатєріну Алєксандрову.

Матч тривав 1 годину та 5 хвилин. У цьому поєдинку Світоліна використала 7 із 13 брейк-пойнтів, виконала шість ейсів та зробила 4 подвійні помилки.

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Третє коло, 10 січня

Еліна Світоліна - Єкатєріна Александрова 6:2, 6(5):7(6), 7(10):6(8)

Суперницею українки в 1/4 фіналу буде росіянка Вероніка Кудерметова.

Раніше Костюк знищила Зіданшек та оновила власне досягнення в рейтингу WTA.