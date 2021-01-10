Костюк оновила власне досягнення в рейтингу WTA

Джерело - Чемпіон.

18-річна українська тенісистка Марта Костюк перемогла в 1/8 фіналу Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open - WTA500 словенку Зіданшек і покращила свої позиції в рейтингу WTA. Киянка розпочинала турнір у статусі 99-ї ракетки світу (найвища позиція). Вихід у чвертьфінал турніру в ОАЕ дозволив піднятися Костюк на 89 сходинку, що є найкращим результатом у кар'єрі.

Суперницею українки в 1/4 фіналу стане переможниця пари Соррібос-Тормо - Гасанова. У разі перемоги Костюк проб'ється до ТОП-80 рейтингу WTA. Зважаючи на дискваліфікацію Даяни Ястремської, Костюк може поборотися за статус другої ракетки України вже цього року.