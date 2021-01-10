Костюк знищила Зіданшек на турнірі в ОАЕ

Джерело - Чемпіон.
У третьому колі турніру в ОАЕ українська тенісистка Марта Костюк (99) впевнено перемогла словенку Тамару Зіданшек (87).
Матч тривав лише 54 хвилини. У цьому матчі Костюк використала 5 із 10 брейк-пойнтів, виконала один ейс та не зробила жодної подвійної помилки.
Суперницею українки в 1/4 фіналу буде переможниця матчу Сара Соррібес-Тормо - Анастасія Гасанова.
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Третє коло, 10 січня
Марта Костюк - Тамара Зіданшек 6:1, 6:1
Раніше Костюк обіграла Се Шувей (67) із Тайваню.