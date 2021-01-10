Костюк знищила Зіданшек на турнірі в ОАЕ

Матч тривав лише 54 хвилини

Джерело - Чемпіон.

У третьому колі турніру в ОАЕ українська тенісистка Марта Костюк (99) впевнено перемогла словенку Тамару Зіданшек (87).

Матч тривав лише 54 хвилини. У цьому матчі Костюк використала 5 із 10 брейк-пойнтів, виконала один ейс та не зробила жодної подвійної помилки.

Суперницею українки в 1/4 фіналу буде переможниця матчу Сара Соррібес-Тормо - Анастасія Гасанова.

Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open - WTA500

Абу-Дабі, Об'єднані Арабські Емірати

Призовий фонд - $565,530

Хард

Третє коло, 10 січня

Марта Костюк - Тамара Зіданшек 6:1, 6:1

Раніше Костюк обіграла Се Шувей (67) із Тайваню.