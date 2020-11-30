Світоліна у ТОП-10 по числу перемог за останні десять років

Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка України Еліна Світоліна увійшла до десятки найкращих тенісисток у світі за кількістю перемог за останнє десятиліття.
Про це повідомляє журналіст Енріко Ріва.
Українська тенісистка виграла 301 матч з 2011 по 2020 роки (на рівні WTA/Grand Slam/FedCup). Це дев'ятий показник в жіночому Турі.
На першому місці за кількістю перемог за останнє десятиліття перебувають чешка Петра Квітова (404) і данка Каролін Возняцкі (404).
2011-2020: Most wins WTA— enrico maria riva (@enricomariariva) November 29, 2020
Kvitova 404
Wozniacki 404
Kerber 395
Halep 394
S. Williams 369
Radwanska 362
Pliskova 321
Azarenka 307
Svitolina 301
Suarez Navarro 292
*Fed Cup included
Нагадаємо, Світоліна потрапила до трійки найстабільніших тенісисток сучасності.
Раніше повідомлялося, що Світоліна у 2020 році заробила 625 тисяч доларів.