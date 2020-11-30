Світоліна у ТОП-10 по числу перемог за останні десять років

Перше місце розділила Петра Квітова та Каролін Возняцкі

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна увійшла до десятки найкращих тенісисток у світі за кількістю перемог за останнє десятиліття.

Про це повідомляє журналіст Енріко Ріва.

Українська тенісистка виграла 301 матч з 2011 по 2020 роки (на рівні WTA/Grand Slam/FedCup). Це дев'ятий показник в жіночому Турі.

На першому місці за кількістю перемог за останнє десятиліття перебувають чешка Петра Квітова (404) і данка Каролін Возняцкі (404).

2011-2020: Most wins WTA



Kvitova 404

Wozniacki 404

Kerber 395

Halep 394

S. Williams 369

Radwanska 362

Pliskova 321

Azarenka 307

Svitolina 301

Suarez Navarro 292



*Fed Cup included — enrico maria riva (@enricomariariva) November 29, 2020

Нагадаємо, Світоліна потрапила до трійки найстабільніших тенісисток сучасності.

Раніше повідомлялося, що Світоліна у 2020 році заробила 625 тисяч доларів.