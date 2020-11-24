 Світоліна у 2020 році заробила 625 тисяч доларів | Теніс | Champion.com.ua
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Світоліна у 2020 році заробила 625 тисяч доларів

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У жіночому ТОПі більше всіх заробила Софія Кенін
Світоліна у 2020 році заробила 625 тисяч доларів
#Світоліна

Джерело - iSport.ua.

Жіночий рейтинг WTA за призовими очолила переможниця Australian Open Софія Кенін.

Про це повідомляє пресслужба WTA.

За минулий сезон вона заробила чотири мільйони і триста тисяч доларів. Для порівняно у 2019 році лідером такого рейтингу була Ешлі Барті, яка в цьому році опустилася на 12-е місце, заробивши в минулій кампанії понад 11 мільйонів доларів.

Друге місце в рейтингу 2020 року дісталося Наомі Осаці, яка заробила трохи понад три мільйони доларів, а трійку кращих замкнула Іга Швентек, яка заробила два мільйони доларів.

Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка посіла п'яте місце у фінальному рейтингу WTA, за минулий сезон заробила 625 тисяч доларів, що на 200 тисяч менше, ніж у 2019 році.

Рейтинг WTA за призовими у 2020 році:

Софія Кенін - 4,302,970 доларів

Наомі Осака - 3,352,755

Ярма Швентек - 2,261,213

Вікторія Азаренко - 1,991,783

Гарбінє Мугуруса - 1,942,072

Сімона Халеп - 1,937,890

Петра Квітова - 1,505,967

Дженніфер Бреді - 1,319,956

Аріна Соболенко - 1,239,684

Еліз Мертенс - 1,123,558

Раніше, на Australian Open можуть скасувати кваліфікацію.

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