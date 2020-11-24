Джерело - iSport.ua.
Жіночий рейтинг WTA за призовими очолила переможниця Australian Open Софія Кенін.
Про це повідомляє пресслужба WTA.
За минулий сезон вона заробила чотири мільйони і триста тисяч доларів. Для порівняно у 2019 році лідером такого рейтингу була Ешлі Барті, яка в цьому році опустилася на 12-е місце, заробивши в минулій кампанії понад 11 мільйонів доларів.
Друге місце в рейтингу 2020 року дісталося Наомі Осаці, яка заробила трохи понад три мільйони доларів, а трійку кращих замкнула Іга Швентек, яка заробила два мільйони доларів.
Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка посіла п'яте місце у фінальному рейтингу WTA, за минулий сезон заробила 625 тисяч доларів, що на 200 тисяч менше, ніж у 2019 році.
Рейтинг WTA за призовими у 2020 році:
Софія Кенін - 4,302,970 доларів
Наомі Осака - 3,352,755
Ярма Швентек - 2,261,213
Вікторія Азаренко - 1,991,783
Гарбінє Мугуруса - 1,942,072
Сімона Халеп - 1,937,890
Петра Квітова - 1,505,967
Дженніфер Бреді - 1,319,956
Аріна Соболенко - 1,239,684
Еліз Мертенс - 1,123,558
Раніше, на Australian Open можуть скасувати кваліфікацію.