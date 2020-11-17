 Світоліна потрапила до трійки найстабільних тенісисток сучасності | Теніс | Champion.com.ua
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Світоліна потрапила до трійки найстабільних тенісисток сучасності

Сьогодні 15:10 515 0
Українку випереджають лише Халеп та Плішкова
Світоліна потрапила до трійки найстабільних тенісисток сучасності
#Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна безперервно перебуває в ТОП-10 рейтингу WTA протягом 163 тижнів.

Про це повідомляє офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації.

За цим показником українку випереджають тільки Сімона Халеп (336 тижнів) і Кароліна Плішкова (199 тижнів).

Світоліна четвертий сезон поспіль завершила в ТОП-6 світового рейтингу. На рахунку українки шість сезонів поспіль в ТОП-20.

У 2020 році Еліна Світоліна, незважаючи на всього 10 зіграних турнірів, змогла взяти два титули. В активі першої ракетки України перемоги на турнірах WTA International в Монтерреї та Страсбурзі.

Раніше, Цуренко розпочала передсезонну підготовку.

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