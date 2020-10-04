Халеп сенсаційно розгромно програла юній польській тенісистці в 1/8 фіналу Roland Garros

Матч тривав всього лише 1 годину і 9 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Друга ракетка світу Симона Халеп, яка виступала на Roland Garros під першим номером посіву, розгромно поступилася в 1/8 фіналу Ігі Швйонтек з Польщі.

Матч тривав всього лише 1 годину і 9 хвилин. Халеп виконала 2 ейси, зробила 3 подвійні помилки.

З українок в жіночій одиночній сітці Ролан Гаррос продовжує боротьбу Еліна Світоліна. Сьогодні вона зустрінеться в матчі 1/8 фіналу з француженкою Каролін Гарсією.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Призовий фонд - $19,694,806

Ґрунт

1/8 фіналу, 4 жовтня

Іга Швйонтек (Польща) - Сімона Халеп (Румунія, 1) 6:1, 6:2

Раніше, Світоліна перемогла росіянку у третьому колі Roland Garros.