Халеп сенсаційно розгромно програла юній польській тенісистці в 1/8 фіналу Roland Garros

Джерело - Чемпіон.
Друга ракетка світу Симона Халеп, яка виступала на Roland Garros під першим номером посіву, розгромно поступилася в 1/8 фіналу Ігі Швйонтек з Польщі.
Матч тривав всього лише 1 годину і 9 хвилин. Халеп виконала 2 ейси, зробила 3 подвійні помилки.
З українок в жіночій одиночній сітці Ролан Гаррос продовжує боротьбу Еліна Світоліна. Сьогодні вона зустрінеться в матчі 1/8 фіналу з француженкою Каролін Гарсією.
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Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Призовий фонд - $19,694,806
Ґрунт
1/8 фіналу, 4 жовтня
Іга Швйонтек (Польща) - Сімона Халеп (Румунія, 1) 6:1, 6:2
Раніше, Світоліна перемогла росіянку у третьому колі Roland Garros.