У першому сеті фінального матчу Відкритого чемпіонату США Наомі Осака погано працювала на ногах через нервування.

Про це вона розповіла після свого тріумфу.

"Думаю, що в першому сеті я так нервувала, що дуже погано працювала на ногах. Я відчувала, що граю не так, як очікувала. Я просто відчувала, що занадто накручую себе. У другому сеті я рано почала поступатися в рахунку, що мені не дуже допомогло. Тому я налаштувалася на позитивні думки, щоб не програти 6:1, 6:0", - сказала Осака.