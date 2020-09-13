Наомі стала дворазовою переможницею Відкритого чемпіонату США

Джерело - Чемпіон.

Японська тенісистка Наомі Осака перемогла білоруску Вікторію Азаренко в фіналі Відкритого чемпіонату США.

Після першої програної партії Наомі змогла переломити гру і виграти два поспіль сети з рахунком 6:3.

US Open - Grand Slam

Нью-Йорк, США

Призовий фонд - $21,656,000

Хард

Фінал, 12 вересня

Наомі Осака - Вікторія Азаренко 1:6, 6:3, 6:3

Two great champions. pic.twitter.com/yne1ieawg9 — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2020

Це вже третій тріумф Осаки на турнірах Grand Slam і друга перемога на US Open.

Нагадаємо, сьогодні відбудеться фінал Відкритого чемпіонату США серед чоловіків.