Джерело - Чемпіон.
Японська тенісистка Наомі Осака перемогла білоруску Вікторію Азаренко в фіналі Відкритого чемпіонату США.
Після першої програної партії Наомі змогла переломити гру і виграти два поспіль сети з рахунком 6:3.
US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США
Призовий фонд - $21,656,000
Хард
Фінал, 12 вересня
Наомі Осака - Вікторія Азаренко 1:6, 6:3, 6:3
Two great champions. pic.twitter.com/yne1ieawg9— US Open Tennis (@usopen) September 12, 2020
Це вже третій тріумф Осаки на турнірах Grand Slam і друга перемога на US Open.
Нагадаємо, сьогодні відбудеться фінал Відкритого чемпіонату США серед чоловіків.