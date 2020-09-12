Визначились фіналісти US Open

В останньому матчі Тім здобув перемогу над Медведєвим

Джерело - Чемпіон.

Австрійський тенісист Домінік Тім у фіналі Відкритого чемпіонату США зіграє із німцем Олександром Звєрєвим.

Тім здобув перемогу над росіянином Данилом Медведєвим. Звєрєв здолав іспанця Пабло Карреньо-Буста на шляху до фіналу

US Open - Grand Slam

Нью-Йорк, США

Призовий фонд - $21,656,000

Хард

Півфінал, 12 вересня

Олександр Звєрєв (Німеччина) - Пабло Карреньо-Буста (Іспания) 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-3

Домінік Тім (Австрія) - Данило Медведєв (Росія) 6-2, 7-6(7), 7-6(5)

Фінал відбудеться завтра, 13 вересня.

Нагадаємо, визначились фіналістки US Open.

Раніше Осака знялася з турніру у Римі.