В учасниці турніру в Палермо виявили коронавірус

Джерело - sportarena.com.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) оголосила про те, що учасниця турніру в Палермо здала позитивний тест на коронавірус. Ім'я тенісистки не повідомляється.
Про це повідомляє WTA.
Спортсменка знята зі змагань і відправлена на самоізоляцію. Відзначається, що у неї не було ніяких симптомів хвороби.
Згідно з медичним протоколом WTA люди, які могли контактувати з тенісисткою, пройдуть тестування на коронавірус. Турнір в Палермо відбудеться, як і планувалося.
Раніше повідомлялося, що визначилися суперниці Цуренко та Костюк на турнірі у Палермо.
Нагадаємо, турнір у Римі відбудеться без глядачів