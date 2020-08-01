В учасниці турніру в Палермо виявили коронавірус

Турнір в Італії відбудеться

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оголосила про те, що учасниця турніру в Палермо здала позитивний тест на коронавірус. Ім'я тенісистки не повідомляється.

Про це повідомляє WTA.

Спортсменка знята зі змагань і відправлена на самоізоляцію. Відзначається, що у неї не було ніяких симптомів хвороби.

Згідно з медичним протоколом WTA люди, які могли контактувати з тенісисткою, пройдуть тестування на коронавірус. Турнір в Палермо відбудеться, як і планувалося.

Раніше повідомлялося, що визначилися суперниці Цуренко та Костюк на турнірі у Палермо.

Нагадаємо, турнір у Римі відбудеться без глядачів