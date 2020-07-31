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Визначилися суперниці Цуренко та Костюк на турнірі у Палермо

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Українки розпочинають турнір з кваліфікації
Визначилися суперниці Цуренко та Костюк на турнірі у Палермо
#Цуренко, #Костюк

Джерело - btu.org.ua.

Організатори італійського турніру 31th Palermo Ladies Open оприлюднили склад кваліфікаційної сітки.

Про це повідомляє преслужба турніру

Леся Цуренко в стартовому матчі зіграє проти п'ятої сіяної росіянки Людмили Самсонової,  а Марта Костюк зустрінеться із болгаркою Вікторією Томовою.

Актуально: Цуренко: Я хочу виграти турнір Grand Slam

Відзначимо, що в разі перемог українських тенісисток в першому раунді, далі вони зіграють один проти одного.

Нагадаємо, турнір у Римі відбудеться без глядачів

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