Визначилися суперниці Цуренко та Костюк на турнірі у Палермо

Джерело - btu.org.ua.
Організатори італійського турніру 31th Palermo Ladies Open оприлюднили склад кваліфікаційної сітки.
Про це повідомляє преслужба турніру
Леся Цуренко в стартовому матчі зіграє проти п'ятої сіяної росіянки Людмили Самсонової, а Марта Костюк зустрінеться із болгаркою Вікторією Томовою.
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Відзначимо, що в разі перемог українських тенісисток в першому раунді, далі вони зіграють один проти одного.
Нагадаємо, турнір у Римі відбудеться без глядачів