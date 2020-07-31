 Турнір у Римі відбудеться без глядачів | Теніс | Champion.com.ua
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Турнір у Римі відбудеться без глядачів

Сьогодні 16:55 493 0
Черговий турнір відбудеться без глядачів
Турнір у Римі відбудеться без глядачів
#Рим

Джерело - xsport.ua.

Італійська влада відхилила пропозицію Федерації тенісу Італії про проведення турніру в Римі з глядачами.

Про це повідомляє La Repubblica.

Турнір має відбутися з 20 по 27 вересня. Відповідні органи заборонили глядачам відвідати змагання, так як вважають, що забезпечити всі заходи безпеки на такому великому турнірі не вийде.

Влада побоюється повторення ситуації, яка сталася на Adria Tour. Там було зафіксовано спалах коронавірусу. Серед заражених виявилися серб Новак Джокович, болгарин Григор Димитров і хорват Борна Чорич.

Нагадаємо, перша ракетка світу не зіграє на US Open.

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