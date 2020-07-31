Турнір у Римі відбудеться без глядачів

Черговий турнір відбудеться без глядачів

Італійська влада відхилила пропозицію Федерації тенісу Італії про проведення турніру в Римі з глядачами.

Про це повідомляє La Repubblica.

Турнір має відбутися з 20 по 27 вересня. Відповідні органи заборонили глядачам відвідати змагання, так як вважають, що забезпечити всі заходи безпеки на такому великому турнірі не вийде.

Влада побоюється повторення ситуації, яка сталася на Adria Tour. Там було зафіксовано спалах коронавірусу. Серед заражених виявилися серб Новак Джокович, болгарин Григор Димитров і хорват Борна Чорич.

Нагадаємо, перша ракетка світу не зіграє на US Open.