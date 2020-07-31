Цуренко: Я хочу виграти турнір Grand Slam

Українська тенісистка Леся Цуренко хоче виграти великий турнір перед завершенням кар’єри.

Про це розповіла сама тенісистка.

"Я намагаюся повернути свої позиції. Вже давно граю в теніс, розумію, що ще довго грати не буду. Ще буквально декілька років. Я б зотіла саме закінчити свою каржру не 150 у світі, як це є зараз. Мені хочеть пограти на дуже позитивній ноті.

Я хочу виграти турнір Grand Slam. Наразі хочеться повернути позицію в рейтингу. Найкращий у мене був 23, - розповіла Цуренко.