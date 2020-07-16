Джерело - Чемпіон.
Відбулося жеребкування другого етапу виставкового турніру в Берліні, який стартуватиме 17 липня, а завершиться 19-го.
Про це повідомляє журналіст Міхал Самульский.
Українська тенісистка Еліна Світоліна стартує з півфіналу.
5-я ракетка світу зіграє з переможницею пари Анастасія Севастова - Кікі Бертенс.
Draws and Friday schedule of Berlin exho 2nd leg (venue Hangar 6 at Tempelhof airport) pic.twitter.com/8vH7iDn7kq— Michal Samulski (@MichalSamulski) July 16, 2020
Світоліна ще не провела фінальний матч першого етапу турніру проти Квітової через дощ. Поєдинок відбудеться в завтра, 17 липня.
Нагадаємо, українка аутсайдер фінального матчу.