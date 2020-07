Відбулося жеребкування другого етапу виставкового турніру в Берліні, який стартуватиме 17 липня, а завершиться 19-го.

Про це повідомляє журналіст Міхал Самульский.

Українська тенісистка Еліна Світоліна стартує з півфіналу.

5-я ракетка світу зіграє з переможницею пари Анастасія Севастова - Кікі Бертенс.

Draws and Friday schedule of Berlin exho 2nd leg (venue Hangar 6 at Tempelhof airport) pic.twitter.com/8vH7iDn7kq