Світоліна - Квітова: українка аутсайдер фінального матчу Bett1 Aces Berlin

Джерело - Чемпіон.

Чешка Петра Квітова є беззаперечним фаворитом фінальної гри Bett1 Aces Berlin проти українки Еліни Світоліної, на думку букмекерів.

Спеціалісти букмекерської компанії Parimatch оцінюють перемогу Квітової коефіцієнтом - 1,26. Перемога першої ракетки України - 3,85.

Нагадаємо, історія очних зустрічей з Квітовою для Світоліної - вкрай невтішна. Суперниці зустрічалися між собою 9 разів. Рахунок - 7:2 на користь чешки. Щоправда, останній поєдинок, у листопаді 2018 року, завершився впевненою перемогою Світоліної - 6:3, 6:3.

Фінальний поєдинок на трав'яних кортах Берліну заплановано на сьогодні, 15 липня. Орієнтовний початок о 18:30 за київським часом. Пряма трансляція на нашому сайті за посиланням.

У півфіналі Еліна впевнено перемогла Севастову, а квітова здолала Бертенс.