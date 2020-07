Фінал між Світоліною та Квітовою в Берліні перенесли через дощ

Організатори турніру bett1 ACES в Берліні перенесли старт фінального поєдинку між Еліною Світоліною та Петрою Квітовою через дощ.

Про це повідомляє Jimmie48 Photography.

Українка зіграє з чешкою в п'ятницю, проте вже не на траві, а на харді.

Завтра учасників турніру в Німеччині чекає вихідний.

