Світоліна - Квітова: онлайн-трансляція фіналу в Берліні

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна зіграє проти Петри Квітової у фіналі виставкого турніру Bett1 Aces Berlin.

Гру заплановано на середу, 15 липня. Початок о 12:00 за київським часом. Дивіться пряму трансляцію Еліна Світоліна - Петра Квітова онлайн на нашому сайті в цій новині.

У півфіналі Світоліна перемогла Севастову (7:6(2), 6:3), а Квітова виявилися сильнішою за Бертенс (6:3, 6:2). В історії очних протистоянь величезна перевага на боці чеської тенісистки - 7:2. Зазначимо, що остання гра між Світоліною та Квітовою завершилась перемогою першої ракетки України. На Підсумковому турнірі в 2018 році, Еліна перемогла - 6:3, 6:3.