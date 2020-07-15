 Элина Свитолина - Петра Квитова смотреть онлайн 15.07.2020 трансляция | Футбол | Champion.com.ua
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Світоліна - Квітова: онлайн-трансляція фіналу в Берліні

Сьогодні 08:06 514 0
Світоліна - Квітова: онлайн-трансляція фіналу в Берліні

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна зіграє проти Петри Квітової у фіналі виставкого турніру Bett1 Aces Berlin.

Гру заплановано на середу, 15 липня. Початок о 12:00 за київським часом. Дивіться пряму трансляцію Еліна Світоліна - Петра Квітова онлайн на нашому сайті в цій новині. 

У півфіналі Світоліна перемогла Севастову (7:6(2), 6:3), а Квітова виявилися сильнішою за Бертенс (6:3, 6:2). В історії очних протистоянь величезна перевага на боці чеської тенісистки - 7:2. Зазначимо, що остання гра між Світоліною та Квітовою завершилась перемогою першої ракетки України. На Підсумковому турнірі в 2018 році, Еліна перемогла - 6:3, 6:3.

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