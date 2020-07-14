У Німеччині всі дотримуються правил і рекомендацій

Джерело - Великий теніс України.

Тенісистам важливо поважати вимоги організаторів турніру bett1 ACES в Берліні, тому що вони доклали багато зусиль для проведення змагань.

Таку заяву зробила перша ракетка України Еліна Світоліна.

"Тут на турнірі в Берліні всі умови, які гарантують безпеку. Всі дотримуються правил і рекомендацій. Тут і я, і моя команда відчуваємо себе в безпеці", - заявила спортсменка.

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"Ми не покидали готель, як того вимагають організатори. Гравцям важливо поважати їхні вимоги, тому що організатори доклали багато зусиль для проведення змагань", - сказала Світоліна

Нагадаємо, Світоліна не планує брати участь в US Open.