Перша ракетка України вважає, що в Україні не надають належної підтримки спортсменам

Джерело - Радіо НВ.

У нас є спортсмени, які без підтримки отримують якісь нагороди на європейському або світовому рівні і, повертаючись додому, чують, що ваша бронзова нагорода не заслуговує премії.

Таку думку висловив тенісист Сергій Стаховський.

"Мені недавно сказали такий вислів, що якщо ми будемо бігти назустріч... Навіть якщо ми будемо бігти назустріч українській владі, то вона все одно зі спортом не дружить", - заявив спортсмен.

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"Фінансування, позиція влади щодо спортсменів. Теніс ми відкладемо, бо у мене така позиція, що це прибутковий вид спорту, якщо добре в нього граєш. Ти можеш заробити, і держава може тобі допомогти тільки на етапі становлення тебе як спортсмена".

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