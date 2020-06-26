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Стаховський здав тест на коронавірус

Сьогодні 19:40 282 0
Результат тесту негативний
Стаховський здав тест на коронавірус
#Стаховський

Джерело - btu.org.ua.

Сергій Стаховський після того, як коронавірус на виставковому турнірі Новака Джоковича підхопив Віктор Троїцькі, з яким українець в червні перетинався на Eastern European Championships в Белграді, здав тест на коронавірус.

Про це заявив сам тенісист.

"Сьогодні вранці мені прийшов негативний результат, хоча, мені здавалося, що у мене вже почалися фантомні болі. Горло починало дерти, мені вже здавалося, мовляв, все...

Але у мене результат негативний. Я здавав стандартний ПЛР-тест. Це дуже неприємно, глибоко засовують цю ватяну паличку в ніс і горло. Раніше я робив собі тест на антитіла і тоді здавав кров. А ось ця процедура дуже неприємна, але кажуть, що ці тести одні з найбільш точних", - сказав Стаховський.

Раніше стало відомо, що коронавірусом заразився тренер Джоковича.

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