Ломаченко та Усик – у ТОП-5 найкращих боксерів сучасності

Українські боксери серед найкращих у світі

Джерело - Чемпіон.

Українці Василь Ломаченко та Олександр Усик потрапили у ТОП-5 найкращих боксерів світу за версією журналу The Ring.

Про це повідомляє The Ring у Instagram.

Перший рядок зайняв "регулярний" чемпіон світу за версією WBA в другій середній вазі мексиканець Сауль Альварес.

Відразу за ним опинився український володар титулів легкого дивізіону за версіями WBA, WBO і WBC Franchise Василь Ломаченко.

Замкнув трійку лідерів чемпіон WBA і IBF у найлегшій вазі японець Наоя Іноуе.

ТОП-5 найкращих боксерів незалежно від вагової категорії за версією видання The Ring:

1. Сауль Альварес

2. Василь Ломаченко

3. Наоя Іноуе

4. Теренс Кроуфорд

5. Олександр Усик.

Раніше, Усик відібрав у Вайлдера друге місце у рейтингу WBA.