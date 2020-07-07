 Ломаченко та Усик – у ТОП-5 найкращих боксерів сучасності | Бокс | Champion.com.ua
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Ломаченко та Усик – у ТОП-5 найкращих боксерів сучасності

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Українські боксери серед найкращих у світі
Ломаченко та Усик – у ТОП-5 найкращих боксерів сучасності
#Усик, #Ломаченко, #Альварес

Джерело - Чемпіон.

Українці Василь Ломаченко та Олександр Усик потрапили у ТОП-5 найкращих боксерів світу за версією журналу The Ring.

Про це повідомляє The Ring у Instagram.

Перший рядок зайняв "регулярний" чемпіон світу за версією WBA в другій середній вазі мексиканець Сауль Альварес.

Відразу за ним опинився український володар титулів легкого дивізіону за версіями WBA, WBO і WBC Franchise Василь Ломаченко.

Замкнув трійку лідерів чемпіон WBA і IBF у найлегшій вазі японець Наоя Іноуе.

ТОП-5 найкращих боксерів незалежно від вагової категорії за версією видання The Ring:

1. Сауль Альварес
2. Василь Ломаченко
3. Наоя Іноуе
4. Теренс Кроуфорд
5. Олександр Усик.
 
 
 
 
 
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RING Magazine top 5 P4P Boxers in the world today. 1. @canelo 2. @lomachenkovasiliy 3. @naoyainoue_410 4. @tbudcrawford 5. @usykaa

Публикация от The Bible Of Boxing (@ringtv)

Раніше, Усик відібрав у Вайлдера друге місце у рейтингу WBA.

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