Костюк: Некоректно їхати на змагання у Росію, коли у нас із ними відбуваються бойові дії

Джерело - 24tv.ua.
Українським тенісистка Марта Костюк засудила виступи українських спортсменів у Росії.
Про це розповіла сама тенісистка.
"Раніше Ви заявляли, що не зміните громадянство та не будете виступати у Росії. Відчувається великий патріотизм, а що він для Вас означає? Ніколи не хотіла змінювати громадянство. Вважаю, такий крок невірним у житті, особливо, якщо ти відома людина або можеш потенційно нею стати та представляти країну у світі. Не хочу осуджувати дії інших, тому говорю за себе. Якщо говорити про матчі у Росії, то можу сказати, що такі поїздки піддаються великій критиці зі сторони уболівальників.
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Мене хвилює те, що робиться в Україні. Некоректно їхати на змагання у Росію, коли у нас із ними відбуваються бойові дії. Патріотизм – позиція душі, коли байдуже, що говорять інші. Я завжди буду дотримуватись власної думки. На жаль, у нас багато "патріотів" на словах, але не на ділі", - відзначила Костюк.
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