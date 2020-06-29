Костюк: Некоректно їхати на змагання у Росію, коли у нас із ними відбуваються бойові дії

Українським тенісистка Марта Костюк засудила виступи українських спортсменів у Росії.

Про це розповіла сама тенісистка.

"Раніше Ви заявляли, що не зміните громадянство та не будете виступати у Росії. Відчувається великий патріотизм, а що він для Вас означає? Ніколи не хотіла змінювати громадянство. Вважаю, такий крок невірним у житті, особливо, якщо ти відома людина або можеш потенційно нею стати та представляти країну у світі. Не хочу осуджувати дії інших, тому говорю за себе. Якщо говорити про матчі у Росії, то можу сказати, що такі поїздки піддаються великій критиці зі сторони уболівальників.