Перша ракетка світу живе за своїми правилами

Джерело - Чемпіон.

Тенісист Новак Джокович, який контактував з хворим Григором Дімітровим, відмовився здавати тест на COVID-19.

Про це повідомляє Kurir

Джокович мотивував своє рішення тим, що він не має жодних симптомів і відчуває себе добре.

По поверненню в Бєлград Джокович планує зв'язатися з епідеміологом і своїм лікарем для отримання подальших рекомендацій.

Раніше, Новак Джоковіч активно виступав проти вакцини від коронавірусу, а виставковий турнір серба проходив з глядачами і без дотримання запобіжних заходів, таких як соціальне дистанціювання і масочний режим.