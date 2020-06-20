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Тренер назвав велику мету Світоліни

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Ендрю Беттлс прокоментував цілі Еліни Світоліної
Тренер назвав велику мету Світоліни
#Світоліна

Джерело - btu.org.ua.

Великим досягненням для Еліни Світоліної стала б перемога на Олімпійських іграх.

Про це розповів тренер українки Ендрю Беттлс.

Важливо: Світоліна може пропустити US Open-2020

"Думаю, що перемога на Олімпіаді - це велика мета для Еліни. У неї, як у спортсменки ТОП-рівня, є шанс завоювати медаль у Токіо. Що стосується турнірів, Еліна взяла титули практично у всіх категоріях, окрім Grand Slam. Десь їй не щастило. Усі знають, що в неї є рівень, який потрібен для перемоги. Думаю, якщо вона фокусуватиметься на процесі, а не на результаті, усе вийде. Звичайно, виступити у фіналі і потім виграти Grand Slam - це мета команди та її особиста мета.

А ось перший рядок у рейтингу - це вже як наслідок хороших виступів на "мейджорах", - сказав Беттлс.

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