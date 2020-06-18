На US Open очікуються нововведення

Відкритий чемпіонат США відбудеться з низкою нововведень.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Зокрема, лінійні судді будуть працювати на матчах лише на аренах імені Артура Еша і Луї Армстронга. На інших кортах суддя на вишці буде користуватися електронною системою HawkEye Live.

Також не планується участь хлопчиків і дівчаток в якості подачі м'ячів, при цьому на матчах ці функції будуть виконувати дорослі (ballpersons). Згідно з планом, 6 таких співробітників будуть працювати на двох головних кортах, по 3 - на інших майданчиках.

Раніше повідомлялося, що WTA відновить сезон у серпні.