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На US Open використовуватимуть електронну систему замість суддів на лінії

Сьогодні 13:15 366 0
На US Open очікуються нововведення
На US Open використовуватимуть електронну систему замість суддів на лінії
#US Open

Джерело - btu.org.ua.

Відкритий чемпіонат США відбудеться з низкою нововведень.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Зокрема, лінійні судді будуть працювати на матчах лише на аренах імені Артура Еша і Луї Армстронга. На інших кортах суддя на вишці буде користуватися електронною системою HawkEye Live.

Також не планується участь хлопчиків і дівчаток в якості подачі м'ячів, при цьому на матчах ці функції будуть виконувати дорослі (ballpersons). Згідно з планом, 6 таких співробітників будуть працювати на двох головних кортах, по 3 - на інших майданчиках.

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