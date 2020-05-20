 Стаховський: Реброва неможливо вигнати з корту | Теніс | Champion.com.ua
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Стаховський: Реброва неможливо вигнати з корту

Сьогодні 23:27 161 0
Український тенісист розповів про взаємини з головним тренером Ференцвароша
Стаховський: Реброва неможливо вигнати з корту
#Стаховський, #Ребров

Джерело - ФК Динамо.

34-річний український тенісист Сергій Стаховський дружить із 45-річним наставником Ференцвароша Сергієм Ребровим.

Про це заявив сам тенісист.

"Чи мене з Сергієм Ребровим пов'язує міцна дружба? Це більше, ніж дружба, вже ближче до родинних стосунків. Ребров хрестив мою молодшу дитину, сина Алекса. Із Сергієм ми дружимо вже років вісім.

Чи питання про тенісні спаринги недоречне? Тут простіше сказати, коли ми НЕ граємо в теніс (і Ребров, і Стаховський живуть у Будапешті - прим.ред.). У нас свої ігри, які і Реброву цікаві, і мені для підтримки навичок корисні. Сергій дуже любить теніс, його вигнати з корту практично неможливо. Як для любителя він демонструє відмінний рівень гри!", - зазначив Стаховський.

Раніше, Стаховський заявляв, що Усику та Ломаченку приділяють занадто багато уваги.

Нагадаємо, Стаховський назвав найкращого футболіста Динамо.

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