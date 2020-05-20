 Стаховський назвав найкращого футболіста Динамо | Теніс | Champion.com.ua
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Стаховський назвав найкращого футболіста Динамо

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Тенісист поговорив про улюблених гравців київського клубу
Стаховський назвав найкращого футболіста Динамо
#Стаховський, #Шевченко, #Динамо

Джерело - isport.ua.

Найкращим гравцем у складі київського Динамо був Андрій Шевченко.

Про це заявив український тенісист Сергій Стаховський.

"При всій моїй повазі до Сергія Станіславовичу Реброву, для мене номером один був Андрій Шевченко. За часів його виступу в Динамо я був ще дуже молодий, але вже тоді розумів, що могла б зв'язка Ребров - Шевченко створити в складі будь-якої команди. І мені було дуже шкода, що вони розійшлися по різних клубах.

Дуже подобався Каха Каладзе - божевільний гравець! У пам'яті відклався його удар з пенальті в матчі зі Спартою в 98-м - як з гармати, і прямо по центру воріт!", - зазначив Стаховський.

Раніше, Стаховський заявляв, що Усику та Ломаченку приділяють занадто багато уваги.

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