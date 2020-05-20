Стаховський назвав найкращого футболіста Динамо

Найкращим гравцем у складі київського Динамо був Андрій Шевченко.

Про це заявив український тенісист Сергій Стаховський.

"При всій моїй повазі до Сергія Станіславовичу Реброву, для мене номером один був Андрій Шевченко. За часів його виступу в Динамо я був ще дуже молодий, але вже тоді розумів, що могла б зв'язка Ребров - Шевченко створити в складі будь-якої команди. І мені було дуже шкода, що вони розійшлися по різних клубах.

Дуже подобався Каха Каладзе - божевільний гравець! У пам'яті відклався його удар з пенальті в матчі зі Спартою в 98-м - як з гармати, і прямо по центру воріт!", - зазначив Стаховський.