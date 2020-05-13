17-річний український тенісист В'ячеслав Белінський у майбутньому може стати ТОП-гравцем.

Про це розповів бізнесмен Ігор Кононенко.

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"Є дуже перспективний хлопець, йому зараз 17. У цьому році я бачив його гру на Australian Open. Це В'ячеслав Белінський, тренер - Долгополов-старший. Пройшов один круг, але програв у трьох сетах у другому. Там явно не вистачило фізичної підготовки.

Зараз ми спілкуємося з Долгополовим, хотілося б підтримати хлопця і зробити з нього ТОП-гравця", - сказав Кононенко.