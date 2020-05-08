Світоліна готується відновити тренування

Перша ракетка України Еліна Світоліна готується наступного тижня відновити тренування на корті.

Про це розповіла сама тенісистка.

"У Швейцарії, де я перебуваю під час карантину, можна буде з понеділка займатися на корті. Думаю, наступного тижня ми спробуємо пограти. Все залежить більше від Гаеля Монфіса, бо він цілий день займається своїми трансляціями, тому мені доведеться його переконати піти потренуватися", - розповіла Світоліна.