Світоліна виступила за об’єднання ATP і WTA

Теніс під час пандемії коронавірусу повинний об’єднатися.

Про це розповіла українська тенісистка Еліна Світоліна.

"У WTA нам практично кожен день повідомляють новини про стан справ. У нас проходять збори, завтра буде велике таке зібрання, ми будемо обговорювати пропозицію з приводу об'єднання ATP і WTA, яке озвучили Федерер і Надаль. Думаю, що це правильний крок для обох Турів і зараз правильний час, щоб це зробити. Тому що в такий скрутний час дійсно складно щось прогнозувати, зараз проходить багато обговорень з приводу турнірів, з приводу скасування змагань. Думаю, що це багато в чому залежить від країн і дуже складно припустити, що станеться далі. Але, я вважаю, що в світі тенісу все повинні об'єднатися", - розповіла Світоліна.