Світоліна у ТОП-10 рейтингу з найбільшою кількістю набраних очок з 2010 року

Еліна Світоліна серед найкращих тенісисток світу

Перша ракетка України Еліна Світоліна потрапила до десятки найкращих тенісисток, які заробили найбільшу кількість очок у світовій класифікації за останнє десятиліття.

Про це повідомляє btu.org.ua.

Еліна посіла восьме місце, набравши 26 164 очка. Лідирує, американка Серена Вільямс.

Важливо: Світоліна виступила за об’єднання ATP і WTA

ТОП-10 тенісисток за набраними очками з 2010 року:

1. Серена Вільямс - 66 308

2. Петра Квітова - 46 385

3. Симона Халеп - 44 590

4. Анжелік Кербер - 41 090

5. Вікторія Азаренко - 39 235

6. Кароліна Плішкова - 30 207

7. Саманта Стосур - 27 461

8. Еліна Світоліна - 26 164

9. Гарбінє Мугуруса - 26 056

10. Вінус Вільямс - 24 641

Нагадаємо, Світоліна готується відновити тренування.