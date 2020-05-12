Світоліна у ТОП-10 рейтингу з найбільшою кількістю набраних очок з 2010 року

Джерело - btu.org.ua.
Перша ракетка України Еліна Світоліна потрапила до десятки найкращих тенісисток, які заробили найбільшу кількість очок у світовій класифікації за останнє десятиліття.
Про це повідомляє btu.org.ua.
Еліна посіла восьме місце, набравши 26 164 очка. Лідирує, американка Серена Вільямс.
Важливо: Світоліна виступила за об’єднання ATP і WTA
ТОП-10 тенісисток за набраними очками з 2010 року:
1. Серена Вільямс - 66 308
2. Петра Квітова - 46 385
3. Симона Халеп - 44 590
4. Анжелік Кербер - 41 090
5. Вікторія Азаренко - 39 235
6. Кароліна Плішкова - 30 207
7. Саманта Стосур - 27 461
8. Еліна Світоліна - 26 164
9. Гарбінє Мугуруса - 26 056
10. Вінус Вільямс - 24 641
Нагадаємо, Світоліна готується відновити тренування.