 Світоліна у ТОП-10 рейтингу з найбільшою кількістю набраних очок з 2010 року | Теніс | Champion.com.ua
Мій профіль
Грицай: Усик не погодився на бій
Вчора 17:30 4144 2
Український телеканал готовий транслювати бій Усик – Грицай
Вчора 19:11 2016
Санітра вказав на головне завдання у збірній України
Вчора 18:52 1227
Ковалець очолив Чорноморець - ЗМІ
Вчора 17:56 985
Срна потрапив у збірну найкращих виконавців штрафних
Вчора 16:56 1691
УЄФА оголосив остаточне рішення у справі нападника Динамо Бєсєдіна
Вчора 13:51 4590
Блохіну сказав, що на поле не вийду. Олександр Рикун розповів про незручні випадки, в які потрапляв
Вчора 12:35 1954
Прима: У мене двояка думка щодо призначення Санітри
Вчора 12:25 831
Павелко знаходиться під слідством УЄФА
Вчора 08:40 2353
Франков: У Динамо немає грошей на запрошення серйозного зарубіжного фахівця
Вчора 07:32 3246
Блоги
ВІДЕО. Побував у нокдауні та завершив бій феноменальним ударом по печінці: 2 роки тому Ломаченко переміг Лінареса
ВІДЕО. Побував у нокдауні та завершив бій феноменальним ударом по печінці: 2 роки тому Ломаченко переміг Лінареса Андрій Твердохліб
Вчора 21:45 426
Я повернувся. Майк Тайсон показав свої феноменальні тренування
Я повернувся. Майк Тайсон показав свої феноменальні тренування Valeriy Ruchka
Вчора 16:39 931
Боксер Олександр Усик або той момент, коли виглядаєш гопніком та сцикуном…
Боксер Олександр Усик або той момент, коли виглядаєш гопніком та сцикуном… Valeriy Ruchka
Вчора 13:09 1355 7
Про війну, футбол, політику та свій максимум - Артем Прима
Про війну, футбол, політику та свій максимум - Артем Прима Valeriy Ruchka
Вчора 10:39 757
Фергюсон показав своє обличчя після бою проти Гейджи
Фергюсон показав своє обличчя після бою проти Гейджи Valeriy Ruchka
11.05.2020 17:26 1132
Тест Купера і 300 доларів від Павлова - Триндець
Тест Купера і 300 доларів від Павлова - Триндець Valeriy Ruchka
10.05.2020 07:37 482
УХЛ випередила німецьку DEL і стала третьою хокейною лігою в світі за кількістю підписників у соціальних мережах
УХЛ випередила німецьку DEL і стала третьою хокейною лігою в світі за кількістю підписників у соціальних мережах Андрій Твердохліб
09.05.2020 19:41 1849
Великий спорт повертається! Промо до чемпіонського бою Фергюсон - Гейджи
Великий спорт повертається! Промо до чемпіонського бою Фергюсон - Гейджи Андрій Твердохліб
09.05.2020 18:54 1142
Український борець кинув виклик не стільки Усику, а системі та суспільству
Український борець кинув виклик не стільки Усику, а системі та суспільству Андрій Твердохліб
09.05.2020 18:18 2680 2
Рік тому Тоттенгем здійснив епічний камбек у грі з Аяксом. Згадуємо неймовірний півфінал Ліги чемпіонів
Рік тому Тоттенгем здійснив епічний камбек у грі з Аяксом. Згадуємо неймовірний півфінал Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
08.05.2020 17:14 1121
Дівчина дня: українка з 13-м розміром бюсту хоче спробувати себе в боксі
Дівчина дня: українка з 13-м розміром бюсту хоче спробувати себе в боксі Андрій Твердохліб
08.05.2020 15:57 11114 1
Павелко, український аферист, завдяки вправним маневрам став членом вельми престижного дисциплінарного комітету ФІФА – L’illustré
Павелко, український аферист, завдяки вправним маневрам став членом вельми престижного дисциплінарного комітету ФІФА – L’illustré Андрій Твердохліб
08.05.2020 15:51 1735 2
Улюбленець Енцо Феррарі, який так і не встиг стати чемпіоном. 38 років тому загинув Жиль Вільнев
Улюбленець Енцо Феррарі, який так і не встиг стати чемпіоном. 38 років тому загинув Жиль Вільнев Андрій Твердохліб
08.05.2020 15:26 2059 1
Динамо спалило траву на стадіоні імені Лобановського
Динамо спалило траву на стадіоні імені Лобановського Valeriy Ruchka
07.05.2020 17:44 2533
18 років тому відбувся останній матч Валерія Лобановського
18 років тому відбувся останній матч Валерія Лобановського Valeriy Ruchka
07.05.2020 15:52 2046
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12 Травня 2020
23:55 Теніс Світоліна у ТОП-10 рейтингу з найбільшою кількістю набраних очок з 2010 року 213
23:42 Футбол Нинкович: У Мілевського були найбільші штрафи в історії футболу 519
23:28 Бокс Ветеран АТО викликав на бій Усика 615
23:14 Футбол Рафаїлов назвав найдорожчого футболіста Зорі 545
22:57 Футбол В АПЛ готові відмовитися від матчів на нейтральних полях 520
22:46 Футбол Серію А можуть зупинити у випадку нових випадків зараження коронавірусом 502
22:34 Футбол Нинкович назвав заробітну плату у Динамо 761
22:18 Футбол Ексгравець Динамо: Блохін хотів мене натуралізувати 721
21:59 Футбол Гравці ПСЖ отримають золоті чохли на телефон за перемогу у чемпіонаті Франції 684
21:46 Футбол Михайличенко: У наших планах контрольні матчі з іншими командами 807
21:45 Блог ВІДЕО. Побував у нокдауні та завершив бій феноменальним ударом по печінці: 2 роки тому Ломаченко переміг Лінареса 432
21:32 Футбол Санжар: Карпати наразі на карантині 797
21:15 Футбол Рафаїлов: Вернидуб вигорів у Зорі 856
20:59 Футбол Циганик: 50% Карпат продають за 0 гривень 1008
20:46 Футбол Минай відновив тренування попри коронавірус в одного із гравців 1000
20:32 Футбол Президент клубу АПЛ вказав на ймовірності скасування чемпіонату 1126
20:17 Автоспорт Феррарі знайшла заміну Феттелю 1571
19:51 Футбол Зоря відновила тренування 850
19:42 Футбол Рано говорити, що Перша ліга не відновить сезон – президент ПФЛ 1130
19:23 Футбол У Кристалі спростували зняття з Другої ліги 1246
19:11 ММА Український телеканал готовий транслювати бій Усик – Грицай 2016
18:52 Біатлон Санітра вказав на головне завдання у збірній України 1227
18:29 Футбол Попов не виключає скасування матчу Кубка України проти Миная 1403
18:13 Легка атлетика Етап Діамантової ліги скасували через коронавірус 1266
17:56 Футбол Ковалець очолив Чорноморець - ЗМІ 985

Світоліна у ТОП-10 рейтингу з найбільшою кількістю набраних очок з 2010 року

Вчора 23:55 213 0
Еліна Світоліна серед найкращих тенісисток світу
Світоліна у ТОП-10 рейтингу з найбільшою кількістю набраних очок з 2010 року
#Світоліна

Джерело - btu.org.ua.

Перша ракетка України Еліна Світоліна потрапила до десятки найкращих тенісисток, які заробили найбільшу кількість очок у світовій класифікації за останнє десятиліття.

Про це повідомляє btu.org.ua.

Еліна посіла восьме місце, набравши 26 164 очка. Лідирує, американка Серена Вільямс.

Важливо: Світоліна виступила за об’єднання ATP і WTA

ТОП-10 тенісисток за набраними очками з 2010 року:

1. Серена Вільямс - 66 308
2. Петра Квітова - 46 385
3. Симона Халеп - 44 590
4. Анжелік Кербер - 41 090
5. Вікторія Азаренко - 39 235
6. Кароліна Плішкова - 30 207
7. Саманта Стосур - 27 461
8. Еліна Світоліна - 26 164
9. Гарбінє Мугуруса - 26 056
10. Вінус Вільямс - 24 641

Нагадаємо, Світоліна готується відновити тренування.

Коментарі ()