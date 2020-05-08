Світоліна: Найбільше я сумую за турніром у Римі

Перша ракетка України Еліна Світоліна назвала найбільш пам’ятні турніри.

Про це розповіла сама тенісистка.

"Найбільше я сумую за турніром у Римі. Я обожнюю Рим, починаючи з їжі та до виступів на центральному корті. Це один з моїх улюблених турнірів, особливо тому що я двічі там перемагала. Уболівальники також додають атмосфери. Навіть коли я грала пізно вночі, все одно було багато глядачів.