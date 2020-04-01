Вімблдон не відбудуться у 2020 році

Організатори скасували змагання вперше з 1945 року

Вімблдон не відбудуться в 2020 році через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба турніру.

Матчі повинні були відбутися з 29 червня по 12 липня.

Організатори оголосили про скасування змагань і заявили, що наступний турнір, який стане 134-м в історії і відбудеться з 28 червня по 11 липня 2021 року.

Турнір, що проводиться на траві в Лондоні, не відбудеться вперше з 1945 року. Тоді змаганням завадила Друга світова війна.

Раніше, Джокович долучився до боротьби з коронавірусом.

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