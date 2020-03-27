 Джокович долучився до боротьби з коронавірусом | Теніс | Champion.com.ua
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Джокович долучився до боротьби з коронавірусом

Сьогодні 18:50 266 0
Новак Джокович прокоментував боротьбу з пандемією коронавірусу
Джокович долучився до боротьби з коронавірусом
#Джокович, #коронавірус

Джерело - sportarena.com.

Перша ракетка світу Новак Джокович разом з родиною пожертвував мільйон євро на боротьбу з коронавірусом в Сербії.

Про це розповів сам тенісист.

"На жаль, число інфікованих продовжує зростати. Олена, я і мій фонд вирішили зібрати якомога більше актуальної інформації на цьому тижні, щоб зрозуміти, як краще розпорядитися нашими ресурсами - знаннями, часом, грошима, і як це допоможе найбільшій кількості людей по всій Сербії.

Завдяки моєму дядькові Горану ми змогли напряму зв'язатися з виробниками медичного обладнання в Китаї, яке ми зможемо пожертвувати", - сказав Джокович.

Нагадаємо, легендарний тенісист-гвалтівник достроково вийде з в'язниці.

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