Перша ракетка світу Новак Джокович разом з родиною пожертвував мільйон євро на боротьбу з коронавірусом в Сербії.

Про це розповів сам тенісист.

"На жаль, число інфікованих продовжує зростати. Олена, я і мій фонд вирішили зібрати якомога більше актуальної інформації на цьому тижні, щоб зрозуміти, як краще розпорядитися нашими ресурсами - знаннями, часом, грошима, і як це допоможе найбільшій кількості людей по всій Сербії.

Завдяки моєму дядькові Горану ми змогли напряму зв'язатися з виробниками медичного обладнання в Китаї, яке ми зможемо пожертвувати", - сказав Джокович.