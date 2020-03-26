 Легендарний тенісист-гвалтівник достроково вийде з в'язниці | Теніс | Champion.com.ua
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Легендарний тенісист-гвалтівник достроково вийде з в'язниці

Сьогодні 15:07 1572 0
Г'юїтт вийде на волю
Легендарний тенісист-гвалтівник достроково вийде з в'язниці
#Г'юїтт

Джерело - Главком.

Екс-перша ракетка світу Боб Г'юїтт буде достроково звільнений з в’язниці.

Про це повідомляє bostonglobe.com.

80-річний дідуган-збоченець провів за гратами три з половиною роки за сексуальні злочини проти малолітніх дівчаток.

Заяву на Г'юїтта подала жінка, яка була ученицею знаменитого тенісиста в 90-х роках минулого століття. Вона займалася у нього з 14 до 17 років. Згідно зі свідченнями потерпілої, тренер ґвалтував її прямо на корті. За словами жертви, наставник тоді пояснював їй, що це цілком нормальна практика.

За даними слідства, перший випадок стався в 1981 році в Сан-Сіті, другий - в 1982 році в Боксбурзі з малолітніми дівчатами, яких Г'юїтт тренував. Обидві потерпілі були присутні на суді. Колишній тренер також визнаний винним в сексуальних домаганнях і нападі на 18-річну дівчину в 1994 році.

Сам підсудний своєї вини не визнав, а також заявив, що просить поблажливості за станом здоров'я, оскільки він переніс інсульт, а також операції на колінах, плечах і ахилі.

Боба Г'юїтта було засуджено у ПАР до двоз років умовно та шести років ув'язнення і він вже відбув мінімальний термін, необхідний для прохання про умовно-дострокове звільнення.

Уродженець Австралії став першим тенісистом в історії, якого було виключено з Міжнародного залу слави.

Тепер його випустять 24 квітня 2020 року. 

Раніше, у легендарного українського тенісиста померла бабуся.

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