Організатори US Open не планують переносити турнір

Підготовка турніру проходить за планом

Джерело - Sport Arena.

Організатори Відкритого чемпіонату США не планують переносити турнір, який має стартувати 24 серпня.

Про це повідомляє директор Асоціації тенісу США Денні Зауснер.

Підготовка наступного розіграшу US Open на сьогодні проходить за планом.

Раніше організатори змагань в Нью-Йорку не заперечували, що турнір доведеться перенести в зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19.

У березні організатори Ролан Гаррос перенесли турнір на вересень і жовтень нинішнього року через пандемію. У свою чергу, організатори Вімблдону імовірно готуються скасувати турнір.

Раніше, Джокович долучився до боротьби з коронавірусом.

Нагадаємо, легендарний тенісист-гвалтівник достроково вийде з в'язниці.