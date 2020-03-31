WTA відмовилася фінансово підтримати тенісисток на період карантину

Тенісистки повернуться на корти в кращому випадку на початку червня

Джерело - Reuters.

Пандемія коронавірусу з середини березня призупинила змагання під егідою WTA, але допомогти спортсменкам не можуть.

Про це заявили у WTA.

"Ми б хотіли, щоб всі отримали компенсацію очікуваного заробітку, але у WTA немає фінансових можливостей для таких виплат. Тенісисти - не працівники WTA. Оплата їх праці будується на результатах на корті. WTA розуміє труднощі, з якими зіткнулися ці спортсмени", - йдеться у заяві.

Тенісистки повернуться на корти в кращому випадку на початку червня. Також в WTA підтвердили вірогідність продовження сезону на листопад і грудень.

Раніше, Джокович долучився до боротьби з коронавірусом.

Нагадаємо, легендарний тенісист-гвалтівник достроково вийде з в'язниці.